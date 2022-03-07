Даниил Медведев: «В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом ATP»

1 марта было объявлено, что российские теннисисты на соревнованиях под эгидами ATP и WTA смогут выступать исключительно в нейтральном статусе.

— Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг, — сказал Медведев.