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Отели заполняются военными беженцами

Лийза Салекешина
Отели заполняются военными беженцами
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Вице-мэр Тарту Михкель Леэс.
Вице-мэр Тарту Михкель Леэс. Фото: Margus Ansu

Вчера к полудню в Тарту прибыло около ста жителей Украины, спасающихся от российской агрессии. Руку помощи военным беженцам протянули самоуправления, компании и частные лица, пишет Tartu Postimees.

Член горсобрания Тарту Лооне Отс вместе с мужем в субботу отправились в путь, чтобы привезти с украинской границы двух девочек и еще трех беженцев. «В целом дорога спокойная, но заметили военные колонны и длинные автопоезда», — описала Отс свое путешествие вчера днем.

Информация может измениться в одно мгновение. Например, в пути ей позвонили из Эстонии с просьбой помочь родне, которая не могла покинуть страну. Однако, к счастью, местные украинцы помогли тем эстонцам попасть на предназначенные для беженцев автобусы.

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