Отели заполняются военными беженцами

Член горсобрания Тарту Лооне Отс вместе с мужем в субботу отправились в путь, чтобы привезти с украинской границы двух девочек и еще трех беженцев. «В целом дорога спокойная, но заметили военные колонны и длинные автопоезда», — описала Отс свое путешествие вчера днем.

Информация может измениться в одно мгновение. Например, в пути ей позвонили из Эстонии с просьбой помочь родне, которая не могла покинуть страну. Однако, к счастью, местные украинцы помогли тем эстонцам попасть на предназначенные для беженцев автобусы.