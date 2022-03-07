Вчера к полудню в Тарту прибыло около ста жителей Украины, спасающихся от российской агрессии. Руку помощи военным беженцам протянули самоуправления, компании и частные лица, пишет Tartu Postimees.
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Отели заполняются военными беженцами
Отели заполняются военными беженцами
Член горсобрания Тарту Лооне Отс вместе с мужем в субботу отправились в путь, чтобы привезти с украинской границы двух девочек и еще трех беженцев. «В целом дорога спокойная, но заметили военные колонны и длинные автопоезда», — описала Отс свое путешествие вчера днем.