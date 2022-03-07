Кая Каллас: нас неизбежно ждут трудные времена

«Кремль выдвигает различные угрозы, в том числе применение ядерного оружия. Все подобные шаги предпринимаются для запугивания западной общественности», — напомнила Каллас, добавив, что президент России Владимир Путин точно знает, в чем заключаются опасения, и умеет давить на эти кнопки.

Хотя Путин хочет подорвать поддержку украинского народа, Каллас подтвердила, что Эстония не сломается и не согнется и поддержит своих друзей на берегах Днепра.

«Путин — диктатор, чья сила ограничена. Решительные шаги, предпринятые нами и нашими союзниками для изоляции путинского режима, оказывают шокирующее и разрушительное воздействие на Кремль», — написала премьер в социальных сетях. По еге словам, санкции демократических стран в отношении России имеют исторический масштаб. Каллас добавила, что помимо государственных санкций свою поддержку также массово продемонстрировали компании и организации по всему миру.

Однако все это также повлияет на жизнь и экономику эстонского народа. «Мы должны быть готовы к длительной конфронтации, и нас неизбежно ждут трудные времена. Но это цена, которую мы должны заплатить за свободу и демократию», — сказала премьер-министр.

По словам премьер-министра, Кремль продолжит свои действия, а сопровождающая их российская пропаганда выходит за все пределы понимания и реальности. «Считаю важным подчеркнуть, что это война Путина, а не русского народа, против Украины. Режим Путина также наносит ущерб народу России, чье право высказываться против войны и способность справляться с повседневной жизнью сильно парализованы», — пояснила она.

По словам Каллас, необходимо помнить, что идет война одного человека против другого народа, и нельзя допустить, чтобы действия Путина вызвали напряженность между людьми, живущими в Эстонии. «Многие люди в Эстонии говорят по-русски и не имеют ничего общего ни с режимом Путина, ни с его войной», — сказала она.

Премьер-министр заявил, что происходящее, естественно, касается чувства безопасности эстонского народа.

Союзников больше, чем когда-либо

«В Эстонии также спрашивают, можем ли мы чувствовать себя в безопасности. Уверяю вас - военной угрозы Эстонии на данный момент нет. Мы являемся членом Европейского Союза и НАТО, и за нами стоит оборонительная машина, которая в десять раз мощнее путинской», — сказала она.

Каллас отметила, что Эстонию вместе с Силами обороны защищают вооруженные силы самого сильного в мире военного союза с самым современным вооружением и новейшими технологиями, обороноспособность Эстонии укреплена, и союзников здесь находится больше, чем когда-либо прежде.

«В Тапа находится рекордное количество британских военнослужащих, а помимо них здесь также находятся французские и датские силы обороны. Наше воздушное пространство охраняют только что прибывшие в Эмари самые мощные истребители США и истребители F-16 бельгийских ВВС», — написала Каллас в соцсетях.

«Мы значительно увеличили расходы на оборону — до исторических 2,44% от ВВП Эстонии в следующем году. На эти средства мы запасаемся боеприпасами и усиливаем защиту на суше, на море и в воздухе», — добавила Каллас.