Экспертная комиссия не поддерживает четвертую дозу вакцины против Covid-19

Комиссия сочла, что введение второй бустерной дозы в настоящее время не приведет к значительному снижению распространения инфекции или снижению нагрузки на систему здравоохранения.

Эстонские данные показывают, что бустерная доза сдерживает риск госпитализации на очень низком уровне и что большинство попадающих в больницы не вакцинированы. Предварительные данные из Израиля подтверждают, что в случае омикрон-штамма вторая бустерная доза не приводит к значительно более эффективному сдерживанию инфекции нежели однократная бустерная доза.

«Основную больничную нагрузку приносят люди из группы риска, поэтому пройти курс первичной вакцинации по-прежнему крайне важно. Бустерная доза обеспечивает дополнительную защиту, в которой особенно нуждаются пожилые люди», — сказала член комиссии, профессор Ирья Лутсар.

«Сегодня мы не считаем необходимым рекомендовать вторую бустерную дозу даже пожилым людям. Коронавирус не раз нас удивлял, поэтому прогнозировать будущее очень сложно. Мы будем следить за изменением инфекционной ситуации и, при необходимости, еще раз обсудим возможную необходимость второй бустерной дозы», — пояснила Лутсар.