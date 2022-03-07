В Валга в воскресенье, 6 марта, вечером подросток провалился под лед реки Педели и своими силами выбрался из воды, сообщает Лыунаский спасательный центр.
Подросток провалился под лед реки
Подросток провалился под лед реки
В 18.37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга подростки 12-15 лет вышли на тонкий лед реки Педели. По словам очевидца, один из мальчиков провалился под лед, но сам смог выбраться и уйти с товарищами.
Спасатели предупреждают, что с потеплением лед начинает таять и во время солнечной погоды ситуация на водоемах очень быстро становится опасной. Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра напоминает, что весной следует избегать выхода на лед.