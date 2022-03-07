Помощь украинским беженцам поддержало более 30 эстонских предприятий

Организация также предлагает разнообразную гуманитарную помощь пострадавшему населению Украины. За быстрым реагированием стоят десятки эстонских предпринимателей, множество волонтеров и доноров.

Различные предприятия предоставили Совету помощи беженцам услуги, продукты питания, лекарства и помогли облегчить процесс делопроизводства, а также пожертвовали различные суммы. Хотя предприятий, которые посредством различных организаций предоставили пострадавшим поддержку в той или иной форме, Совет помощи беженцам хочет особо поблагодарить те эстонские предприятия, с которыми уже сотрудничал.

По словам директора по опорным услугам Эстонского совета помощи беженцам Ану Вилтроп, в условиях кризиса важнее всего быстрое реагирование, поэтому организация рада тому, сколько предприятий предложило свою помощь в это тяжелое время. «Нагрузка на Эстонский совет помощи беженцам выросла в несколько раз, но благодаря многим десяткам эстонских предпринимателей мы смогли быстро помочь достичь Эстонии более чем тысяче убегающих от войны людей и организовать предоставление гуманитарной помощи на месте в Украине. Это непосредственное воздействие, масштаб которого благодаря успешному сотрудничеству намного шире, чем мы смогли бы добиться, действуя в одиночестве», - сказала Вилтроп.

Эстонский совет помощи беженцам благодарит: AS Go Bus, AS Lux Express Estonia, Medifum Group OÜ, Merling Reisid OÜ, MK Reisid AS, Hansareisibüroo AS, Taisto Bussid AS, Bussberg OÜ, Indre Trade OÜ, Alltours OÜ, JSC Olego Transportas, Citybee, Flavesco OÜ, Selver, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Ülikool, Wise, Bolt, Wolt, Coca-Cola, Saku, Värska, Omniva, Kapten Grant, Benu apteek, AS Salvest, Mobec AS, Ampstükk, Paradise Finest Foods OÜ, Mixpack OÜ, Koduekstra, La Muu AS, L’Oreal, Orient kontorikaubad, AS LTT, Toiduliit, Toidupank, VLND Burger и других.

По-прежнему приветствуются предложения от предприятий по помощи с отправкой продовольственной и медицинской помощи в Украину, соответствующие предложения вещественной и транспортной помощи принимаются по адресу humanitaarabi@pagulasabi.ee. Денежные пожертвования принимаются по адресу https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine.