Помощь украинским беженцам поддержало более 30 эстонских предприятий

Эстонский совет помощи беженцам благодарит: AS Go Bus, AS Lux Express Estonia, Medifum Group OÜ, Merling Reisid OÜ, MK Reisid AS, Hansareisibüroo AS, Taisto Bussid AS, Bussberg OÜ, Indre Trade OÜ, Alltours OÜ, JSC Olego Transportas, Citybee, Flavesco OÜ, Selver, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Ülikool, Wise, Bolt, Wolt, Coca-Cola, Saku, Värska, Omniva, Kapten Grant, Benu apteek, AS Salvest, Mobec AS, Ampstükk, Paradise Finest Foods OÜ, Mixpack OÜ, Koduekstra, La Muu AS, L’Oreal, Orient kontorikaubad, AS LTT, Toiduliit, Toidupank, VLND Burger и других.