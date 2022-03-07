Цены на газ в Европе впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ближайшего (апрельского) фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов 7 марта составила 2367 долларов за тысячу кубометров, но вскоре поднялась до 3266 долларов.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Тогда они составляли 250-300 долларов за тысячу кубометров, а уже в декабре впервые превысили 2000 долларов. Затем стоимость газа немного снизилась, но все равно оставалась высокой.

Эксперты связывали рост цен со спросом на сжиженный природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.