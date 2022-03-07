Цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 3000 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.
Цены на газ в Европе впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров
Стоимость ближайшего (апрельского) фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов 7 марта составила 2367 долларов за тысячу кубометров, но вскоре поднялась до 3266 долларов.
Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Тогда они составляли 250-300 долларов за тысячу кубометров, а уже в декабре впервые превысили 2000 долларов. Затем стоимость газа немного снизилась, но все равно оставалась высокой.
Эксперты связывали рост цен со спросом на сжиженный природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
Дополнительным фактором роста цен на газ стало признание Россией независимости ДНР и ЛНР, вторжение в Украину и антироссийские санкции, которые за этим последовали. Они включают в себя в том числе заморозку работы газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.