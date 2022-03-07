Российская фигуристка Александра Трусова выложила новое фото в своем Instagram, пишет sport-express.ru. На снимке девушка стоит рядом с фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Фото сделано в Москве, на катке на «Красной площади».
Александра Трусова опубликовала фото c Елизаветой Нугумановой
Александра Трусова опубликовала фото c Елизаветой Нугумановой
«Прекрасный вечер в Москве! Спасибо, Лиза», — подписала фото Александра.
На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе. По итогам соревнований она заняла второе место.
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