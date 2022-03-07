Из-за визита министра иностранных дел США Энтони Блинкена в Эстонию, 8 марта ограничено движение самолетов и дронов над Таллинном.
Во вторник над Таллинном запрещены любые полеты
Временная зона ограничения в радиусе EER730 20NM с точки Таллиннского аэропорта (592448N 0244957E) и с поверхности материка до полетного уровня FL095 (9500ft AMSL при стандартном давлении то есть 2,9 км) действует 8.03.2022 с 06.00 до 21.00.
Запрещены все VFR-полеты (визуальные), тренировочные IFR-полеты (по приборам) и полеты беспилотных воздушных судов.
В связи с этим выдано следующее NOTAM-сообщение:
(A0498/22 NOTAMN
Q) EETT/QRTCA/IV/BO /AW/000/095/5925N02450E021
A) EETN B) 2203080400 C) 2203081900
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA EER730 ESTABLISHED WITHIN 20NM RADIUS
CENTERED ON EETN ARP.
ALL VFR FLIGHTS, IFR TRAINING FLIGHTS AND UNMANNED AIRCRAFT ARE
FORBIDDEN TO FLY IN THE AREA EXC MIL, SAR, HOSP, ESTONIAN POLICE AND
BORDER GUARD BOARD AND ESTONIAN INTERNAL SECURITY SERVICE FLIGHTS.
F) SFC G) FL095).