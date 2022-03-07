Завтра над Таллинном запрещены любые полеты

Временная зона ограничения в радиусе EER730 20NM с точки Таллиннского аэропорта (592448N 0244957E) и с поверхности материка до полетного уровня FL095 (9500ft AMSL при стандартном давлении то есть 2,9 км) действует 8.03.2022 с 06.00 до 21.00.