В понедельник в Эстонии будет находиться с визитом премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас и с председателем Рийгикогу Юри Ратасом.
В центре внимания — война в Украине: премьер-министр Финдяндии наносит визит в Эстонию
В центре внимания — война в Украине: премьер-министр Финдяндии наносит визит в Эстонию
В центре внимания визита премьер-министра Финляндии война России против Украины и ситуация с безопасностью. Будут также обсуждаться двусторонние отношения и только что составленный третий доклад о перспективах сотрудничестве Эстонии и Финляндии. Его авторы Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен представят доклад премьер-министрам и дадут обзор его основных результатов и рекомендаций по укреплению сотрудничества между Эстонией и Финляндией.
Встреча премьер-министра Каи Каллас и премьер-министра Финляндии Санны Мартин в Доме Стенбока начнется в 12:50, затем в 14:10 состоится пресс-конференция премьер-министра Каллас и премьер-министра Финляндии Мартин в Доме Стенбока.