В центре внимания — война в Украине: премьер-министр Финляндии наносит визит в Эстонию

В центре внимания визита премьер-министра Финляндии война России против Украины и ситуация с безопасностью. Будут также обсуждаться двусторонние отношения и только что составленный третий доклад о перспективах сотрудничестве Эстонии и Финляндии. Его авторы Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен представят доклад премьер-министрам и дадут обзор его основных результатов и рекомендаций по укреплению сотрудничества между Эстонией и Финляндией.