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На центральном полигоне пройдут боевые стрельбы

rus.postimees.ee
На центральном полигоне пройдут боевые стрельбы
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Ударный вертолет. Фото иллюстративное.
Ударный вертолет. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

ВВС Эстонии сообщают, что в период с 7 по 9 марта с 18 до 20 на центральном полигоне Сил обороны будут проведены боевые стрельбы.

Боевые стрельбы будут проводить британские вертолеты AH-64 Apache. Boeing AH-64 Apache — двухместный ударный вертолет, который также используется в армиях США, Греции, Японии, Израиля, Нидерландов, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.

Центральный полигон Сил обороны площадью 11 951 га расположен в восточной части волости Куусалу Харьюмаа. Он граничит на востоке с Кадрина, на юге с Тапа и на юго-западе с Ания.

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