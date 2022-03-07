На центральном полигоне пройдут боевые стрельбы

Боевые стрельбы будут проводить британские вертолеты AH-64 Apache. Boeing AH-64 Apache — двухместный ударный вертолет, который также используется в армиях США, Греции, Японии, Израиля, Нидерландов, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.

Центральный полигон Сил обороны площадью 11 951 га расположен в восточной части волости Куусалу Харьюмаа. Он граничит на востоке с Кадрина, на юге с Тапа и на юго-западе с Ания.