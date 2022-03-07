На заправках цена 98-го бензина выросла практически до двух евро, свидетельствует присланная читателем Postimees фотография.
Новый рекорд: в Эстонии бензин уже стоит почти два евро
Новый рекорд: в Эстонии бензин уже стоит почти два евро
На заправке Olerex литр 98-го бензина стоит 1, 999 евро, литр 95-го бензина – 1, 949 евро, а литр дизельного топлива – 1 889 евро.
Согласно последнему обзору BNS цен на топливо в столицах стран Балтии, в конце первой рабочей недели марта самый дорогой бензин был в Таллинне. В нашей столице литр 95-го стоил 1,799 евро, что на 14,4 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. 98-й бензин три дня назад у на стоил 1,849 евро, что на 18,5 цента больше, чем в Риге, и на 12,1 цент больше, чем в Вильнюсе.
Цены на бензин за неделю выросли на 10 центов, на дизельное топливо — на 12 центов.