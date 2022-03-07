Новый рекорд: в Эстонии бензин уже стоит почти два евро

Согласно последнему обзору BNS цен на топливо в столицах стран Балтии, в конце первой рабочей недели марта самый дорогой бензин был в Таллинне. В нашей столице литр 95-го стоил 1,799 евро, что на 14,4 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. 98-й бензин три дня назад у на стоил 1,849 евро, что на 18,5 цента больше, чем в Риге, и на 12,1 цент больше, чем в Вильнюсе.