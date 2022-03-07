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Анетт Контавейт заняла высокое место на престижном турнире

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Анетт Контавейт заняла высокое место на престижном турнире
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 5) заняла на престижном турнире Indian Wells WTA 1000 четвертое место.

Ее опережают лишь чешка Барбора Крейчикова (WTA 2), соревнующаяся под нейтральным флагом Арина Соболенко (WTA 3) и полька Ига Швентек (WTA 4).

Игры первого тура стартуют в среду, турнир продлится до 20 марта.

Сегодня также опубликовали всемирную турнирную таблицу. Контавейт по-прежнему сохраняет пятое место. Вторая ракетка Эстонии Кая Канепи поднялась на три позиции и занимает теперь 63-е место. Остальные эстонские теннисистки разместились в следующем порядке: Елена Малыгина – 435, Мария Лота Каул – 759, Майлеэн Нууди – 915, Лисси кубре – 1331, Катрин Саар – 1348, Хелена Нармонт и Валерия Горлач – 1595.

Эстонские теннисисты занимают следующие позиции: Юрген Зопп - 793, Владимир Иванов – 999, Даниил Глинка – 1000, Кеннет Райсма – 1131, Кристьян Тамм – 1145, Маттиас Сиймар – 1199, Марк Лайал – 1232, Сийм Троост – 1579 и Карл Киур Саар – 2067.

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