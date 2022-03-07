Анетт Контавейт заняла высокое место на престижном турнире

Ее опережают лишь чешка Барбора Крейчикова (WTA 2), соревнующаяся под нейтральным флагом Арина Соболенко (WTA 3) и полька Ига Швентек (WTA 4).

Сегодня также опубликовали всемирную турнирную таблицу. Контавейт по-прежнему сохраняет пятое место. Вторая ракетка Эстонии Кая Канепи поднялась на три позиции и занимает теперь 63-е место. Остальные эстонские теннисистки разместились в следующем порядке: Елена Малыгина – 435, Мария Лота Каул – 759, Майлеэн Нууди – 915, Лисси кубре – 1331, Катрин Саар – 1348, Хелена Нармонт и Валерия Горлач – 1595.