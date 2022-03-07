Последнее звено наркогруппировки из Амбла оказалось литовским

Согласно данным, собранным в ходе уголовного производства, 26-летний Марко-Майт и 32-летний мужчина, объявленный осенью в международный розыск, планировали дважды провезти из Нидерландов в Эстонию около 10 килограммов наркотиков. Для этого была использована помощь Лаури и Кальмера и 40-летнего Ханнеса. Для совершения преступления использовался автомобиль с электронными тайниками.

С помощью информации, собранной в ходе следствия, правоохранительным органам стал понятен масштаб деятельности мужчин, и они находились под международным наблюдением. Сами обвиняемые также заподозрили слежку, поэтому преступный план был изменен еще до приезда в Эстонию. Вместо того, чтобы самостоятельно переправить автомобиль в Эстонию, обвиняемые решили погрузить автомобиль с тайниками на трейлер в Латвии и с помощью трейлера перевезти его в деревню Амбла в Эстонии.

Полиция задержала 26-летнего Лаури в деревне Амбла в прошлом году, 27 февраля. При задержании мужчины в его личном автомобиле был обнаружен пластиковый пакет с килограммом кокаина. Полиция обнаружила в машине с тайниками еще четыре пакета с четырьмя килограммами кокаина. Кальмер и Марко-Майт скрылись с места происшествия на машине, но полиции удалось задержать мужчин в Тамсалу спустя час. 40-летний Ханнес был арестован как подозреваемый почти месяц спустя.

Пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти пояснила, что предварительное судебное заседание по этому делу состоялось 23 сентября прошлого года.

Слушание дела по существу должно было начаться в Пярну 31 января, и должно было состояться семь судебных заседаний. К настоящему времени обстоятельства несколько изменились.

«В данном деле прокурор 13 января попросил отложить назначенные судебные заседания в связи с установлением личности «неустановленного лица, находящегося в Литве», которое присутствует в деле», — пояснила она.

Этим лицом был Андрюс Повилайтис. 15 февраля прокурор потребовал объединить уголовное дело Повилайтиса с предыдущим уголовным делом (Марко-Майт Метсо, Лаури Киппер, Кальмер Кюльви и Ханнес Лаас)», — добавил он.