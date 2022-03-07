Банк Эстонии: эстонские банки выдержат прекращение торговли с Россией

Менее 1 процента кредитов в эстонских банках выдано предприятиям, напрямую связанным со сделками с российскими предприятиями, сообщил центробанк. В то же время, сложно оценить объем косвенных связей эстонского финансового сектора с российским рынком.

По оценке центробанка, у эстонского банковского сектора достаточно буферов, чтобы покрыть потенциальный кредитный ущерб и продолжать предоставлять кредиты эстонским предприятиям и людям. Банки в целом ликвидны, то есть у них достаточное депозитов в центробанке и прочих ликвидных средств. Центробанк также при необходимости готов под залог предоставить банкам кредиты для сохранения ликвидности.

Кроме того, в центробанке достаточно наличных средств, чтобы снабжать Эстонию евро даже при роста потребности предприятий и людей в наличных деньгах. Кроме того, Банк Эстонии может при необходимости быстро привлечь наличные деньги из центробанков еврозоны.