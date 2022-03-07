Силы обороны: РФ постепенно движется в сторону объявления военного положения

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В течение последних суток значительных изменений в обстановке на Украине не произошло. Вооруженные силы Российской федерации (ВС РФ) продолжают окружать некоторые украинские города и проводят перегруппировку. Российские войска обстреливают преимущественно гражданскую инфраструктуру.

Президент РФ Путин по-прежнему настроен на достижение программы максимум, то есть принуждения Украины к безоговорочной капитуляции. Очевидно, что цель этой операции заключается не в уничтожении вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершении государственного переворота, а в разделении страны на части с последующим подчинением.

РФ постепенно движется в сторону объявления военного положения. Ограничивается свобода перемещений резервистов и призывников. Реквизируется гражданский транспорт. Очереди на границе значительно выросли, в том числе и из-за ужесточенного пограничного контроля. Границу России и Европейского Союза пытаются пересечь как россияне, так и украинцы.

ВС РФ отчаянно комплектуют новые соединения для отправки на Украину. Российские войска понесли тяжелые потери как в технике, так и в живой силе.

Достигнутые во время переговоров договоренности о создании гуманитарных коридоров провалились по причине непрекращающихся перестрелок. Насколько известно, режим тишины неоднократно нарушали именно российские войска, тем самым они мешали эвакуации гражданских.

Киевское направление (Север)

ВС РФ продолжают перегруппировку войск и подготовку к штурму города, передовые и разведывательные отряды уже находятся в пригородах Киева.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

На фронте без перемен: прорыв в направлении на Киев не состоялся.

Харьковское направление (Восток)

Без изменений. 6-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии пытаются обойти город и продолжить движение на юго-запад. Эта группировка движется на встречу силам, действующим на рубеже Донецк – Луганск: их задача заключается в перерезании коммуникаций и захлопывании крышки котла над восточной группировкой ВСУ.

Рубеж Донецк – Луганск

8-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии продолжают пытаться окружить войска ВСУ, которые до этого занимали оборонительные позиции на Донбассе. ВСУ проводят контрудары в районе Мариуполя.

Крымское направление (Юг)