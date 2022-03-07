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Симптомы простуды Котсара оказались коронавирусом

rus.postimees.ee
Симптомы простуды Котсара оказались коронавирусом
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Майк-Калев Котсар.
Майк-Калев Котсар. Фото: Tairo Lutter

Майк-Калев Котсар, игрок эстонской сборной по баскетболу, был вынужден пропустить последнюю встречу с Hamburg Towers из-за симптомов простуды. Теперь выяснилось, что это коронавирус.

Котсар вместе со своим коллегой Робином Кристеном по команде был неожиданно исключен из игры с Ольденбургом в прошлую субботу. После игры клуб сообщил, что у мужчин проявились симптомы простуды.

Теперь клуб сообщил на своей странице, что оба игрока заболели коронавирусом. Также уточняется, что у них наблюдаются легкие симптомы.

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