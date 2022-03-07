Майк-Калев Котсар, игрок эстонской сборной по баскетболу, был вынужден пропустить последнюю встречу с Hamburg Towers из-за симптомов простуды. Теперь выяснилось, что это коронавирус.
Симптомы простуды Котсара оказались коронавирусом
Симптомы простуды Котсара оказались коронавирусом
Котсар вместе со своим коллегой Робином Кристеном по команде был неожиданно исключен из игры с Ольденбургом в прошлую субботу. После игры клуб сообщил, что у мужчин проявились симптомы простуды.
Теперь клуб сообщил на своей странице, что оба игрока заболели коронавирусом. Также уточняется, что у них наблюдаются легкие симптомы.