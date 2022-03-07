МИНОБОРОНЫ ⟩ В Украине пока без перемен, в Эстонии новая нормальность в сфере обороны

Гросберг начал с позитивной новости об отсутствии особых новостей и напомнил о важности черпать оптимизм в мелочах. По его данным, за последние 24 часа войска РФ крупных прорывов на территории Украины не совершали. Все еще предпринимаются попытки окружить Киев. Части концентрируются на восточном берегу Днепра в 70–100 км от украинской столицы. Некоторые разведывательные подразделения достигли пригородов Киева.

На северо-востоке Украины ситуация, по словам Гросберга, не изменилась. Прорыв российских войск на этом направлении не удался. То же, по существу, относится и к Харькову, где идут бои за город. Конечная цель – замкнуть Харьков – не достигнута. Попытки окружения украинских войск продолжатся в ближайшие дни.

Вчера вечером проведен ракетный обстрел аэропорта Одессы. В ближайшие дни ожидаются масштабные атаки на город.

Ведется бомбардировка Мариуполя. Как известно, последние два перемирия не выдержаны, очень много мирных жителей эвакуироваться не успели. Стороны обвиняют в этом друг друга. Сегодня снова будут продолжены попытки создать гуманитарный коридор для вывода мирного населения с территории боевых действий.

Российские войска направляются в сторону населенного пункта Николаев, стратегически важной точки для захвата Одессы. Вчера вечером проведен ракетный обстрел одесского аэропорта. В ближайшие дни ожидаются масштабные атаки на город.

Вице-канцлер минобороны Лаури Абель подтвердил, что ситуация в Украине за минувшие сутки практически не изменилась. Он сообщил, что его ведомство продолжает работать в двух приоритетных направлениях. Первое – помощь Украине, куда уже поступило оружие и боеприпасы для немедленного использования. Второе – усиление оборонной позиции НАТО, в частности по Восточному крылу.

В этом контексте есть сведения о том, что Великобритания усилила свою боевую группу в Тапа. С этой недели начнут прибывать также союзные войска Дании: сначала поступит техника, затем бойцы. Абель добавил, что с сегодняшнего дня два F-35 (истребитель пятого поколения) британских союзников будут перемещаться в нашем воздушном пространстве в ходе различных учений и мероприятий.

НАТО в кратчайшие сроки подготовится защищать Восточное крыло 24/7.