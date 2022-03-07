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Бомбоубежищ в Эстонии нет и не будет: акцент - на эвакуации

Юри Саар
Бомбоубежищ в Эстонии нет и не будет: акцент - на эвакуации
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Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos soovitab kõigil inimestel läbi mõelda käitumine kriisi olukorras ning teha ka elementaarne kriisiettevalmistus.
Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos soovitab kõigil inimestel läbi mõelda käitumine kriisi olukorras ning teha ka elementaarne kriisiettevalmistus. Фото: Sille Annuk

В Эстонии бомбоубежищ нет, и до сих пор считалось, что в случае начала военных действий людей необходимо эвакуировать из зоны кризиса. Однако война, начатая Россией в Украине, побудила изучить, где в городах могут быть укрытия на случай неожиданного нападения, сказал Tartu Postimees глава Лыунаского спасательного центра Марго Клаос. «Мы говорим о первичной защите в существующих зданиях», — пояснил он.

Спасательный департамент дает рекомендации, как лучше защитить себя, если возникла ситуация, когда что-то нужно предпринять очень неожиданно и быстро. Прежде всего, это означает оставаться в помещениях, подальше от окон, на нижних этажах или в подвале.

Клаос добавил, что нельзя рекомендовать, чтобы большое количество людей начинало собираться в общественных местах, потому что тогда они должны будут выйти на улицу, где опасность выше.

Эвакуация в первую очередь

«На примере Украины мы знаем, какие регионы могут пострадать в первую очередь. Вероятно, первая атака пойдет не на жилые дома, а на другую инфраструктуру, — пояснил Клаос. — Общественные убежища предназначены в первую очередь для тех, кто находится на улицах или в офисах со стеклянными фасадами. Они тоже должны иметь возможность быстро где-то укрыться».

Получить обзор помещений, пригодных для общественных убежищ, в Тарту еще только предстоит. «Тема убежищ пока не была целью. Мы активно занимались вопросами эвакуации; то, что произошло в Украине на прошлой неделе, поставило перед нами задачу, чтобы была картина на случай, если не останется времени на эвакуацию», — сказал Клаос.

Предстоит обсудить, следует ли в будущем при строительстве новых зданий также учитывать возможность использования подземных автостоянок или других частей зданий в качестве укрытий.

«Эти споры были и на примерах других стран, где убежища существуют. Эти предложения были рассмотрены, но это увеличит стоимость строительства здания», — отметил Клаос.

Первая рекомендация на случай военного конфликта — переехать в сельскую местность, подальше от густонаселенных районов.

Нужно думать шире

«На фоне всей этой агрессии в Украине прошу всех провести элементарную подготовку к кризисной готовности, чтобы каждый человек и каждая семья подумали о том, как семь дней справляться самостоятельно, — подчеркнул Клаос. — Было бы разумно просмотреть рекомендации и спокойно обсудить их с семьей».

Такие инструкции можно найти на сайтах kriis.ee и olevalmis.ee

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