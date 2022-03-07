Бомбоубежищ в Эстонии нет и не будет: акцент - на эвакуации

Спасательный департамент дает рекомендации, как лучше защитить себя, если возникла ситуация, когда что-то нужно предпринять очень неожиданно и быстро. Прежде всего, это означает оставаться в помещениях, подальше от окон, на нижних этажах или в подвале.

Клаос добавил, что нельзя рекомендовать, чтобы большое количество людей начинало собираться в общественных местах, потому что тогда они должны будут выйти на улицу, где опасность выше.

Эвакуация в первую очередь

«На примере Украины мы знаем, какие регионы могут пострадать в первую очередь. Вероятно, первая атака пойдет не на жилые дома, а на другую инфраструктуру, — пояснил Клаос. — Общественные убежища предназначены в первую очередь для тех, кто находится на улицах или в офисах со стеклянными фасадами. Они тоже должны иметь возможность быстро где-то укрыться».

Получить обзор помещений, пригодных для общественных убежищ, в Тарту еще только предстоит. «Тема убежищ пока не была целью. Мы активно занимались вопросами эвакуации; то, что произошло в Украине на прошлой неделе, поставило перед нами задачу, чтобы была картина на случай, если не останется времени на эвакуацию», — сказал Клаос.

Предстоит обсудить, следует ли в будущем при строительстве новых зданий также учитывать возможность использования подземных автостоянок или других частей зданий в качестве укрытий.

«Эти споры были и на примерах других стран, где убежища существуют. Эти предложения были рассмотрены, но это увеличит стоимость строительства здания», — отметил Клаос.

Первая рекомендация на случай военного конфликта — переехать в сельскую местность, подальше от густонаселенных районов.

Нужно думать шире

«На фоне всей этой агрессии в Украине прошу всех провести элементарную подготовку к кризисной готовности, чтобы каждый человек и каждая семья подумали о том, как семь дней справляться самостоятельно, — подчеркнул Клаос. — Было бы разумно просмотреть рекомендации и спокойно обсудить их с семьей».