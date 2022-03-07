К пятнице в Кассу по безработице обратились около 500 работодателей со всей Эстонии, которые готовы принять на работу приехавших сюда украинских военных беженцев. Количество предложений неуклонно растет, к концу прошлой недели появились объявления в сферах промышленности, производства, информационных технологий, гостиничного бизнеса и общественного питания.
Для подписчиков
Предложений о работе для военных беженцев становится все больше
Предложений о работе для военных беженцев становится все больше
Гендиректор крупного тартуского металлургического предприятия Tarmetec Тоомас Лепп сказал Tatru Postimees, что в лучшем случае они могут нанять около двадцати человек. Для некоторых вакансий требуется предыдущий опыт работы или профессиональная подготовка, но, безусловно, есть такие должности, для работы на которых можно быстро пройти обучение на месте.
Ключевые слова