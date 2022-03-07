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Предложений о работе для военных беженцев становится все больше

Лийна Лудвиг
Предложений о работе для военных беженцев становится все больше
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Metec может сейчас принять несколько десятков людей.
Metec может сейчас принять несколько десятков людей. Фото: Kristjan Teedema

К пятнице в Кассу по безработице обратились около 500 работодателей со всей Эстонии, которые готовы принять на работу приехавших сюда украинских военных беженцев. Количество предложений неуклонно растет, к концу прошлой недели появились объявления в сферах промышленности, производства, информационных технологий, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Гендиректор крупного тартуского металлургического предприятия Tarmetec Тоомас Лепп сказал Tatru Postimees, что в лучшем случае они могут нанять около двадцати человек. Для некоторых вакансий требуется предыдущий опыт работы или профессиональная подготовка, но, безусловно, есть такие должности, для работы на которых можно быстро пройти обучение на месте.

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