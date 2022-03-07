Предложений о работе для военных беженцев становится все больше

Гендиректор крупного тартуского металлургического предприятия Tarmetec Тоомас Лепп сказал Tatru Postimees, что в лучшем случае они могут нанять около двадцати человек. Для некоторых вакансий требуется предыдущий опыт работы или профессиональная подготовка, но, безусловно, есть такие должности, для работы на которых можно быстро пройти обучение на месте.