Пн, 7.03.2022
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ФОТО ⟩ Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках

rus.postimees.ee
Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках
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Sildid Ukraina toodetel
Sildid Ukraina toodetel Фото: Selver

В магазинах Selver по всей Эстонии товары украинского происхождения отмечены рамками на ценниках в цветах украинского флага.

Руководитель Selver Кристи Ломп сказала, что интерес к украинской продукции очень высок. В ассортименте Selver представлено более 300 украинских товаров.

«В магазинах Selver некоторые места на полках уже пусты. К сожалению, ряд продуктов также заканчивается, поскольку в магазины товары поступают с промежуточных европейских складов. Selver делает все возможное, чтобы сохранить доступность ассортимента и продолжать предлагать хороший выбор продуктов питания под украинским флагом. Мы призываем всех жителей Эстонии открывать для себя эти продукты и приобретать их, тем самым поддерживая Украину», – сообщила Ломп.

Украинские товары
Украинские товары Фото: Selver

Среди товаров, поступающих в Selver из Украины, представлены как продовольственные, так и промышленные товары.

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