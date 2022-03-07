ФОТО ⟩ Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках

Руководитель Selver Кристи Ломп сказала, что интерес к украинской продукции очень высок. В ассортименте Selver представлено более 300 украинских товаров.

«В магазинах Selver некоторые места на полках уже пусты. К сожалению, ряд продуктов также заканчивается, поскольку в магазины товары поступают с промежуточных европейских складов. Selver делает все возможное, чтобы сохранить доступность ассортимента и продолжать предлагать хороший выбор продуктов питания под украинским флагом. Мы призываем всех жителей Эстонии открывать для себя эти продукты и приобретать их, тем самым поддерживая Украину», – сообщила Ломп.