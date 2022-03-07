В магазинах Selver по всей Эстонии товары украинского происхождения отмечены рамками на ценниках в цветах украинского флага.
ФОТО ⟩ Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках
Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках
Руководитель Selver Кристи Ломп сказала, что интерес к украинской продукции очень высок. В ассортименте Selver представлено более 300 украинских товаров.
«В магазинах Selver некоторые места на полках уже пусты. К сожалению, ряд продуктов также заканчивается, поскольку в магазины товары поступают с промежуточных европейских складов. Selver делает все возможное, чтобы сохранить доступность ассортимента и продолжать предлагать хороший выбор продуктов питания под украинским флагом. Мы призываем всех жителей Эстонии открывать для себя эти продукты и приобретать их, тем самым поддерживая Украину», – сообщила Ломп.
Среди товаров, поступающих в Selver из Украины, представлены как продовольственные, так и промышленные товары.