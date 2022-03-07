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Россия утвердила новый список недружественных стран: Эстония в их числе

rus.postimees.ee
Россия утвердила новый список недружественных стран: Эстония в их числе
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Российский флаг. Фото иллюстративное.
Российский флаг. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Сегодня, 7 марта, правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые, по мнению РФ, совершают в отношении России, ее физических и юридических лиц недружественные действия, сообщают российские СМИ.

Соответствующее распоряжение уже подписано. В перечень вошли 20 государств и все страны-члены Евросоюза.

Полный список недружественных России стран:

  • Австралия
  • Албания
  • Андорра
  • Великобритания
  • Страны ЕС
  • Исландия
  • Канада
  • Лихтенштейн
  • Микронезия
  • Монако
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Республика Корея
  • Сан-Марино
  • Сингапур
  • США
  • Тайвань
  • Украина
  • Черногория
  • Швейцария
  • Япония

5 марта президент России Владимир Путин поручил кабмину в течение двух дней составить перечень недружественных стран.

В конце февраля США и Евросоюз ввели ограничения против российских властей, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и российских компаний. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а также против некоторых оборонных предприятий.

В мае прошлого года правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.

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