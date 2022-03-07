Россия утвердила новый список недружественных стран: Эстония в их числе

В конце февраля США и Евросоюз ввели ограничения против российских властей, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и российских компаний. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а также против некоторых оборонных предприятий.