Сегодня, 7 марта, правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые, по мнению РФ, совершают в отношении России, ее физических и юридических лиц недружественные действия, сообщают российские СМИ.
Россия утвердила новый список недружественных стран: Эстония в их числе
Соответствующее распоряжение уже подписано. В перечень вошли 20 государств и все страны-члены Евросоюза.
Полный список недружественных России стран:
- Австралия
- Албания
- Андорра
- Великобритания
- Страны ЕС
- Исландия
- Канада
- Лихтенштейн
- Микронезия
- Монако
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Республика Корея
- Сан-Марино
- Сингапур
- США
- Тайвань
- Украина
- Черногория
- Швейцария
- Япония
5 марта президент России Владимир Путин поручил кабмину в течение двух дней составить перечень недружественных стран.
В конце февраля США и Евросоюз ввели ограничения против российских властей, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и российских компаний. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а также против некоторых оборонных предприятий.
В мае прошлого года правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.