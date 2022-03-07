Omniva прекращает доставку периодических изданий из России

Omniva присоединяется к международным санкциям, введенным в связи с военным нападением России на Украину, и прекращает доставку поступающих из России периодических изданий, а также прием заказов на эти издания. Omniva расторгает соответствующие договоры с предприятиями-посредниками. Белорусских изданий в доставке Omniva нет.