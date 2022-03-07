Война в Украине: мировые лидеры обсуждают в Лондоне новые санкции против России

Параллельно Великобритания выделяет еще 74 миллиона фунтов стерлингов правительству Украины.

Премьер-министр изложил план из шести пунктов по оказанию давления на российского президента Владимира Путина после вторжения в Украину. Эти меры предполагают:

создание "международной гуманитарной коалиции" для Украины

поддержку Украины в ее усилиях по обеспечению самообороны

усиление экономического давления на Россию

противостояние "ползучей нормализации" действий России в Украине

реализацию дипломатического решения конфликта, но только при полном участии законного правительства Украины

проведение "быстрой кампании по укреплению безопасности и устойчивости" среди стран НАТО

Закон о борьбе с отмыванием денег олигархами, близкими к Путину, по-видимому, также будет принят в парламенте.

В понедельник Джонсон принимает премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как ожидается, он будет настаивать на том, чтобы международные лидеры предприняли дальнейшие действия по исключению России из системы SWIFT. Джонсон также призывает западные страны поддержать его предложения по борьбе с российской агрессией.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные державы активно обсуждают возможность запрета на импорт российской нефти.

В последние дни правительство Великобритании объявило о замораживании активов и запрете на поездки для ряда олигархов.

Однако британский кабинет уже критикуют за то, что под санкциями оказались далеко не все приближенные российского президента.

Ожидается, что парламентарии примут законопроект об экономических преступлениях за одно заседание в понедельник.

Законопроект создаст новый реестр, в который иностранным владельцам британской недвижимости придется вносить свои покупки и подтверждать свою личность в Регистрационной палате.

Идея в том, чтобы помешать иностранным преступникам и олигархам использовать агентов для создания компаний или покупки недвижимости для них в Великобритании.

Кроме того, новые меры упростят властям Великобритании наложение санкций на отдельных лиц, предоставив им больше времени для проведения расследований, а также защищая от непомерно высоких судебных издержек.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что законопроект даст шанс ввести еще более жесткие санкции против Владимира Путина и его режима.

В дополнение к уже обещанным 220 миллионам фунтов Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую помощь через Всемирный банк.

Средства предполагается направить на поддержание заработной платы в государственном секторе, обеспечение работы ключевых государственных организаций и поддержку малообеспеченных и пенсионеров.

По данным агентства ООН по делам беженцев, Украину уже покинули более 1,5 миллиона человек.