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JOKK ⟩ Люксовые автомобили по-прежнему переправляются из Палдиски в Россию

Яано Мартин Отс
Люксовые автомобили по-прежнему переправляются из Палдиски в Россию
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Направляющиеся в Россию трейлеры с "мерседесами".
Направляющиеся в Россию трейлеры с "мерседесами". Фото: Indrek Sarapuu

Postimees неоднократно получал сигналы о том, что на эстонских дорогах до сих пор можно увидеть трейлеры с грузом «мерседесов» для российских богачей. Однако речь идет о так называемой JOKK-схеме ("юридически все корректно" - ред.), которую пока невозможно остановить, пишет Postimees.

Каждую неделю через Северный порт Палдиски в Эстонию прибывает до нескольких тысяч новых автомобилей Mercedes-Benz, предназначенных для России, в основном внедорожники и прочие дорогие модели.

В Палдиски автомобили грузят на прицепы с российскими номерами и перевозят через границу через пограничный пункт Койдула. Война России против Украины никак не нарушила этот бизнес.

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