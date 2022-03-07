JOKK ⟩ Люксовые автомобили по-прежнему переправляются из Палдиски в Россию

Postimees неоднократно получал сигналы о том, что на эстонских дорогах до сих пор можно увидеть трейлеры с грузом «мерседесов» для российских богачей. Однако речь идет о так называемой JOKK-схеме ("юридически все корректно" - ред.), которую пока невозможно остановить, пишет Postimees.