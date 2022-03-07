Международная федерация гимнастики (FIG) попросит независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыть дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт FIG.
Международная федерация гимнастики инициировала расследование в отношении россиянина Ивана Куляка из-за буквы «Z» на его форме
Причиной стало «шокирующее поведение» Куляка на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, заявила федерация. 5 марта спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях в Дохе. На церемонию награждения он вышел с буквой «Z» на форме. Рядом с ним на пьедестале стоял украинский гимнаст Илья Ковтун, завоевавший золото. Серебряным призером соревнований стал представитель Казахстана Карими Милад.
Буква «Z» — один из символов, изображенных на российской военной технике, которая участвует в войне в Украине. Он означает «За победу».
Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022
The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO
В России буква "Z" стала символом сторонников военных действий в Украине. Например, глава Кемеровской области Сергей Цивилев переименовал Кузбасс в «КуZбасс» в официальных документах областного правительства, а официальное издание властей Свердловской области стало «Областной гаZетой».
После вторжения в Украину Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позднее FIG решила отстранить россиян и белорусов от своих соревнований. Отстранение начнет действовать 7 марта.