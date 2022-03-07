«Путин на нашей стороне!»: силовики избивали задержанных на антивоенной акции и издевались над ними

Судя по записи, в происходящем принимали участие несколько сотрудников и сотрудниц полиции, но из-за качества записи и схожих тембров голосов их сложно отличить друг от друга. В расшифровке мы обозначили сотрудников полиции буквой М, сотрудниц — буквой Ж.

М: Заходите. Фамилия ваша.

Александра Калужских: Калужских Александра <нрзб>.

Ж: Где по факту проживаете?

Калужских: Отказываюсь говорить. По пятьдесят первой.

Ж: Понятно, ладно. Номер телефона. Для того, чтобы вам позвонили, вызвали в суд. Только здесь мозги не компостируйте.

Калужских: Нет, хочу, чтобы мне почтой повестку прислали.

Ж: А куда?

Калужских: По [адресу] регистрации.

Ж: Так. Место учебы.

Калужских: Пятьдесят первая.

<звук удара, что-то падает>

М: Сейчас будет он еще сильнее летать.

<звук удара>

М: Давай, вставай, вспоминай.

Калужских: Ого.

М: Ага.

Калужских: Ого.

М: Да.

<звуки ударов>

Калужских: Ого!

М: Да!

Калужских: ***** ***** [Офигеть, нафиг]. Ну, не так сильно, как мой отец, если честно.

М: Ну, мы продолжаем?

Калужских: (вздыхает)

М: Или пятьдесят первая?

Калужских: Девушки, вам нормально на это смотреть?

Ж: Место учебы… Нормально. А вам нормально ходить на митинги?

М: Нам на такое ненормально смотреть.

М: Ты посмотри, у тебя ***** [блин] сиськи ***** [нафиг], вымя висит ***** [нафиг], ты на себя посмотри ***** [блин]. Обезьяна ***** [нафиг].

Ж: Место учебы.

М: Я продолжу.

Ж: Место работы либо учебы. Вы работаете?

М: Ответь на элементарные вопросы и гуляй. <…> Сейчас ты скажешь телефон, тебе повестку еще… Позвонят тебе, помощник судьи тебе позвонит. Продолжаем в том же духе… Да или нет?

Калужских: Ну я ответила уже.

М: Тогда… Знаешь как… Какую цель ты преследуешь в своих вот, ну… Мы добьемся, мы здесь уже, ну, ***** [блин], уже все здесь были, все лежали. Цель твоя какая? Я тебе говорю, я только ***** [блин], вот так сейчас будет все расти, в геометрической прогрессии. Нам, нам до ***** [все равно]. Мы тебя будем…

Калужских: Вы мне угрожаете?

М: Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой.

Калужских: Прям неловко как-то.

Ж: Сколько полных лет вам?

Калужских: Двадцать шесть.

Ж: Рост какой примерно?

Калужских: <нрзб>

М: Встань.

Ж: Место работы?

М: Метр семьдесят восемь, не меньше.

Ж: Вы работаете? Вы работаете?

М: Официально трудоустроена?

Калужских: Я отказываюсь отвечать.

Ж: Откуда узнала про ведение митинга?

М: Раз один, ***** [фигачь], понятно.

Калужских: (вздыхает) О, господи.

Ж: Откуда узнали про ведение митинга?

Калужских: Я не знаю.

Ж: Что?

Калужских: Пятьдесят первая. Слушайте, знаете, что неловко — то, что у меня лифчика нет, вы так не смотрите, пожалуйста.

М. Было бы на что…