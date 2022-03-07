Экономист: такого стремительного роста цен на продукты питания в Эстонии еще не было

Продукты питания подорожали на 8 процентов за два месяца. Такого быстрого роста цен на продукты питания в Эстонии не было с 1990-х годов, когда нынешняя экономическая система еще только строилась. Рост цен на продовольствие задавали овощи, рыба и молочные продукты. Выход Lidl на эстонский рынок означает более широкий выбор товаров для потребителей, в то же время, опыт Литвы и Латвии показывает, что существенного долгосрочного влияния на цены на продовольствие не было.

Поскольку эстонский рынок невелик, погода холодная и переменчивая, а производственные затраты высоки, продукты питания в Эстонии останутся относительно дорогими. В 2020 году цены на продукты питания составляли 96% от среднего по ЕС в Эстонии, 94% в Латвии и 84% в Литве. Повышение цен на продовольствие особенно сказывается на малообеспеченных семьях. Семьи с самыми низкими доходами тратят на продукты питания 30 процентов бюджета, а самые обеспеченные – 14 процентов.

Война в Украине приводит к еще большему росту цен на энергоносители и продукты питания. В последние дни резко выросли цены на многие товары, такие как газ, нефть, металлы и пшеница, важными поставщиками которых являются Россия, Беларусь или Украина.

Ограничение импорта нефти и газа из России подталкивает цены на энергоносители к потолку — цены на нефть и газ в пересчете на евро никогда не были такими высокими, как сегодня.