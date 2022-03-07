В Латвии запретили ретрансляцию еще 18 российских телеканалов

Как сообщил агентству BNS председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш, такое решение принято в связи с включением компании, связанной с российским холдингом "Газпром-медиа", в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США.

Отныне в Латвии не будут показывать такие каналы, как "THT-Comedy", "ТНТ 4", "THT4 International", "THT", "THT Music", "Пятница! International", "Телеканал КХЛ", "Кинопремьера", "Киносвидание", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс", "Ностальгия", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV Россия".

Решение о прекращении ретрансляции каналов вступит в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis, которая ожидается на этой неделе.