Адвокатское бюро HUGO.legal разобрался в ситуации штрафов за неправильную парковку многолетней давности, требования по которым начала в массовом порядке выставлять инкассо-фирма Julianus Inkasso, и поделилось своими соображениями с читателями.
Адвокаты предупреждают: автовладельцев накрыла волна необоснованных требований от Julianus Inkasso
Известная фирма Julianus Inkasso недавно купила большое количество штрафов за неправильную парковку, выставленных много лет назад AS Ühisteenused, и теперь досаждает просроченными требования автовладельцам. Главный юрист HUGO.legal Эрки Писуке напомнил людям, что такие требования, как правило, становятся просроченными через три года: просроченные и необоснованные требования оплачивать не нужно.
HUGO.legal неоднократно писал о том, как инкассо-фирмы умышленно скупают бесперспективные требования и начинают давить на людей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Несмотря на то, что по закону сделать с ними ничего нельзя, бизнес инкассо-фирм во многом основан на юридической безграмотности людей. От незнания или бессилия многие оплачивают необоснованные требования. Юрист рассказал, что делать со штрафами многолетней давности.
Семь правил обращения с требованиями от инкассо-фирм
1. Срок действия штрафа за парковку, как правило, истекает через три года
Как правило, истекающее из договора требование, в данном случае нарушение договора о парковке, перестает действовать через три года. Отсчет начинается с момента назначения штрафа. На вопрос о сроке действия, инкассо-фирмы обычно отвечают лаконично, заявляя, что этот срок составляет 10 лет. Несмотря на то, что такое действительно возможно, прежняя практика бюро HUGO.legal показывает, что у инкассо-фирм нет права придерживаться такого длинного срока действия требования.
2. Просроченное требование исполнять не нужно
Если требование просрочено, то, по закону, оплачивать его не нужно. Это оговорено так законом для того, чтобы в течение определенного времени достичь по делу правового мира и правовой уверенности. Кредитор об этом знает и должен выставлять требование в предусмотренное законом время. Бесконечно тянуть (и, например, искусственно увеличивать таким образом пеню) кредитору не разрешено.
В случае требований Ühisteenused инкассо-фирма ссылается на то, что у предприятия не было контактных данных паркующегося, и только исходя из решения Таллиннского окружного суда, вступившего в силу 15.01.2019 года, Департамент транспорта начал выдавать частным парковщикам данные собственника или ответственного пользователя автомобиля. Нужно обратить внимание на то, что на данный момент три года прошли уже и с момента вступления в силу решения суда, то есть в любом случае разумное время по взысканию требования уже превышено.
3. Умышленное нарушение должна доказывать инкассо-фирма
По закону время действия требования в особом случае может составлять 10 лет, если обязательство нарушалось умышленно. Ключевым словом тут является «умышленно», что должна доказать инкассо-фирма. Если инкассо-фирма не может этого доказать, то ее утверждение является необоснованным и требование теряет действительность через три года. Доказать такой умысел весьма непросто. И Государственный суд подчеркивал, что только тот факт, что штраф не был оплачен, не означает умышленного нарушения (Riigikohtu otsus nr 3-2-1-79-09 punkt 11).
4. Истечение срока требования можно и прервать
Истечение срока годности требования прерывается, если должник признает требование: письменно или делами, например, заключив платежный график.
5. Для признания истечения срока не нужно обращаться в суд
Инкассо-фирмы безосновательно утверждают, что истечение срока действия признает только суд. В действительности срок действия требования истекает просто потому, что наступило время, а потому человек может отказаться от исполнения своего обязательства: для этого достаточно подать протест, а обращаться в суд не требуется.
Но нужно учитывать, что если инкассо-фирма сама обратиться в суд с просроченным требованием, нужно быть внимательным и подать ходатайство о применении истечения срока давности. Суд по собственной инициативе этого делать не будет. Если инкассо-фирма начинает ускоренное производство, на него нужно просто ответить и не согласиться с требованием. Также человек может сам обратиться в суд и попросить о признании истечения срока, если инкассо продолжает бомбить необоснованными требованиями. В любом случае суд признает истечение срока, аннулирует требование и все судебные издержки будет оплачивать инкассо-фирма.
6. Как правило инкассо-фирмы в суд сами не обращаются
Ни одна инкассо-фирма не будет обращаться в суд с просроченными требованиями, поскольку они знаю, что это принесет с собой только расходы. В то же время ничто не мешает этим фирмами и дальше вводить людей в заблуждение, стыдить и запугивать. Рано или поздно они все равно найдут кого-то, кто оплатит просроченное требование. У HUGO.legal были тысячи клиентов, защищавшихся от инкассо-фирм, и несмотря на неустанную работу по просвещению ни инкассо-фирмы, ни волны просроченных требований не успокаиваются.
7. Просроченное требования нельзя вносить в регистр
Одним из методов давления со стороны инкассо-фирм является внесение просроченных долгов в регистр нарушенных платежей. Но это можно сделать лишь в том случае, если долг регистрируется в течение трех лет с момента его возникновения: долг регистрирует сам кредитор, то есть инкассо-фирма долг купила (она не занимается, как представитель), долг не был оспорен, а долговое требование указано в реальном размере. Если регистрация долго этим условиям не отвечает, запись в регистре нужно оспорить, а регистрацию придется удалить. В данном случае, если с момента возникновения долга прошло три года, публикация такого нарушения платежа заранее наносит серьезный вред человеку и такое возможно лишь в исключительных случаях.