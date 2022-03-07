Адвокаты предупреждают: автовладельцев накрыла волна необоснованных требований от Julianus Inkasso

Известная фирма Julianus Inkasso недавно купила большое количество штрафов за неправильную парковку, выставленных много лет назад AS Ühisteenused, и теперь досаждает просроченными требования автовладельцам. Главный юрист HUGO.legal Эрки Писуке напомнил людям, что такие требования, как правило, становятся просроченными через три года: просроченные и необоснованные требования оплачивать не нужно.

HUGO.legal неоднократно писал о том, как инкассо-фирмы умышленно скупают бесперспективные требования и начинают давить на людей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Несмотря на то, что по закону сделать с ними ничего нельзя, бизнес инкассо-фирм во многом основан на юридической безграмотности людей. От незнания или бессилия многие оплачивают необоснованные требования. Юрист рассказал, что делать со штрафами многолетней давности.

Семь правил обращения с требованиями от инкассо-фирм

1. Срок действия штрафа за парковку, как правило, истекает через три года

Как правило, истекающее из договора требование, в данном случае нарушение договора о парковке, перестает действовать через три года. Отсчет начинается с момента назначения штрафа. На вопрос о сроке действия, инкассо-фирмы обычно отвечают лаконично, заявляя, что этот срок составляет 10 лет. Несмотря на то, что такое действительно возможно, прежняя практика бюро HUGO.legal показывает, что у инкассо-фирм нет права придерживаться такого длинного срока действия требования.

2. Просроченное требование исполнять не нужно

Если требование просрочено, то, по закону, оплачивать его не нужно. Это оговорено так законом для того, чтобы в течение определенного времени достичь по делу правового мира и правовой уверенности. Кредитор об этом знает и должен выставлять требование в предусмотренное законом время. Бесконечно тянуть (и, например, искусственно увеличивать таким образом пеню) кредитору не разрешено.

В случае требований Ühisteenused инкассо-фирма ссылается на то, что у предприятия не было контактных данных паркующегося, и только исходя из решения Таллиннского окружного суда, вступившего в силу 15.01.2019 года, Департамент транспорта начал выдавать частным парковщикам данные собственника или ответственного пользователя автомобиля. Нужно обратить внимание на то, что на данный момент три года прошли уже и с момента вступления в силу решения суда, то есть в любом случае разумное время по взысканию требования уже превышено.

3. Умышленное нарушение должна доказывать инкассо-фирма

По закону время действия требования в особом случае может составлять 10 лет, если обязательство нарушалось умышленно. Ключевым словом тут является «умышленно», что должна доказать инкассо-фирма. Если инкассо-фирма не может этого доказать, то ее утверждение является необоснованным и требование теряет действительность через три года. Доказать такой умысел весьма непросто. И Государственный суд подчеркивал, что только тот факт, что штраф не был оплачен, не означает умышленного нарушения (Riigikohtu otsus nr 3-2-1-79-09 punkt 11).

4. Истечение срока требования можно и прервать