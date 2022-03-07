Эстонка на польско-украинской границе: по ночам в хостеле из-за стены слышен плач

В воскресенье вечером они прибыли в находящийся на границе пункт приема беженцев и забрали двух девушек из Одессы и мать с двумя детьми. В темноте обратно в Эстонию они не поехали, поскольку у всех участников позади был долгий и утомительный день, пишет Tartu Postimees.

Ночь семейство Отс и беженцы провели в польском городе Хелм. Там сначала было трудно найти место для ночлега, поскольку всё уже заполнено беженцами. Все-таки удалось найти хостел, где можно было отдохнуть перед долгой дорогой.

«И наш хостел тоже был заполнен беженцами, — сказала Отс. - В основном все были спокойны, но ночью через стену был слышен плач ночующей в соседней комнате женщины. Даже когда мы вечером пошли поужинать, мы видели тех, кто пересек границу, но для кого страдания еще далеко не закончились».

Отс описала момент, когда они познакомились с двумя студентками, которым едва удалось выбраться из очага войны. «Они рассказали о том, как их жизнь внезапно разрушилась, никто не мог предсказать ничего подобного. Все пришлось бросить, а теперь у них заканчивались и деньги. В Хелме они остались ждать пересекающих границу однокурсников».

17-летние студентки Наталия и Мария бежали из Харькова через Киев — осталась неоконченной учеба на первом курсе университета. У одной из девушек из-за войны уже диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, что, по описанию Отс, проявляется и в ее манере общения.

«Мы бежали из Харькова. В Киеве мы всю неделю просидели в бомбоубежище. Каждый раз, когда мы выходили, появлялись новые разрушения… Мы больше так не могли», — передала слова девушек Отс. Девушки проехали 80 километров в поезде для беженцев из Львова в Хелм, поездка продлилась более суток. Студентки говорят, что больше всего они мечтают вернуться в университет.

По словам Отс, им с мужем повезло со временем поездки, поскольку польские власти стали ограничивать частные спасательные миссии. Причина в страхе, что люди, нуждающиеся в помощи, могут стать жертвами торговли людьми. И так от границы в сторону Варшавы постоянно курсируют большие автобусы и длинные поезда, в которых почти 30 вагонов.

В микроавтобусе с семейством Отс в Эстонию прибыли девушки из Одессы Наталия и Алена, одна — английский филолог, другая работает в сфере инфотехнологий. Также в машине была Юлия с 14-летним сыном Владимиром и семилетней дочкой Викторией.

Владимиру оставалось всего несколько месяцев учебы, чтобы получить аттестат об окончании основной школы.

Отс похвалила беженцев за их спокойствие и терпение, и добавила, что дети тоже ведут себя очень мужественно. Хотя Наталия и Алена при первой же возможности попытаются в Эстонии продолжить работать по профессии, все беженцы твердо уверены, что они вернутся на родину, как только это станет возможным.

В воскресенье вечером Юлии позвонил ее воюющий в Днепропетровске муж, который сразу же захотел поговорить с Отс и узнать конкретно, каковы возможности эстонцев позаботиться о его семье. «Когда я подтвердила и пообещала, что все организовано и мы о них позаботимся, он искренне поблагодарил нас».

По словам Отс, было отрадно слышать из очага войны суровый мужской голос человека, беспокоящегося о своей семье. «В настоящее время оттуда постоянно делаются сотни или тысячи таких звонков», — предположила она.