Президент Алар Карис обратился к молодежи

Уважаемые молодые люди.

Каникулы закончились, и вы снова обращены мыслями и делами к школе. Эти каникулы были иными. Как и многие взрослые, большая часть вас обращена своими мыслями к Украине. Там идет война, бесчеловечная, жестокая и скорбная. Наблюдать за этим ежедневно тяжело всем нам.

Призываю вас внимательнее следить за тем, что в медиа и в социальных сетях достоверно, а что является лживой пропагандой. К счастью, средства массовой информации в Эстонии – и на эстонском, и на русском языках – работают хорошо и заслуживают доверия. Но время от времени отвлекайтесь от негативных новостей, чтобы заняться спортом, послушать музыку, погулять, встретиться с друзьями. Потому что, несмотря на все это, именно сейчас – время вашей молодости, которое бывает только раз в жизни. Эстония защищена и свободна.

Самое правильное и разумное, что вы можете сделать сейчас, – учиться. Чтобы стать умнее, заботливее, человечнее. Чтобы ваше поколение умело жить в мире и посвящать свою энергию и знания добру и решению действительно важных мировых проблем.

Берегите себя и друг друга. Будьте внимательны и заботливы. В отношении своих одноклассников, членов семьи, учителей. Наши соотечественники, на каком бы языке они не говорили дома, нуждаются в понимании и поддержке, потому что это не война кого-то из нас, это война Путина. Но если вы чувствуете, что хотите помочь Украине, то можете внести свой вклад, став волонтером, например, в Pagulasabi.

Я также призываю вас быть открытыми, готовыми оказать помощь и поддержку прибывающим из Украины военным беженцам. Некоторые из них окажутся в вашей школе, станут вашими одноклассниками, может даже соседями по парте. Примите их, помогите им справиться с жизнью здесь, в Эстонии.

Только все вместе мы станем лучше и умнее.

Удачи вам!