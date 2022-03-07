Министр Рийсало: Эстония примет 10 тысяч украинских военных беженцев

"В прошлый вторник на заседании кабинета правительства обсудили эту тему и пришли к мнению, что Эстония готова принять 10 000 человек - это то число, которое не вызовет беспокойства для эстонского общества", - сказала министр Рийсало.

По ее словам, основная возможная проблема, связанная с приемом беженцев, - финансовая: после того, как военные беженцы прибыли в Эстонию, к ним применяется правовая база, принятая в Европейском союзе, что означает автоматическое предоставление социальных гарантий, что в свою очередь означает нагрузку на государственный бюджет. Сейчас обсуждается вопрос о том, как Европейский союз может финансово помочь Эстонии и другим странам в поддержке беженцев.