По состоянию на понедельник, 7 марта, в Эстонию прибыли 806 украинских военных беженцев, нуждающихся в услугах по размещению, а общей сложности в Эстонии находится около 4500 украинцев, треть из их - дети, сказала Rus.ERR министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Министр Рийсало: Эстония примет 10 тысяч украинских военных беженцев
Если ранее в Эстонии говорили о приеме 2000-3000 украинских беженцев, то сейчас готовность Эстонии помочь людям немного выше.
"В прошлый вторник на заседании кабинета правительства обсудили эту тему и пришли к мнению, что Эстония готова принять 10 000 человек - это то число, которое не вызовет беспокойства для эстонского общества", - сказала министр Рийсало.
По ее словам, основная возможная проблема, связанная с приемом беженцев, - финансовая: после того, как военные беженцы прибыли в Эстонию, к ним применяется правовая база, принятая в Европейском союзе, что означает автоматическое предоставление социальных гарантий, что в свою очередь означает нагрузку на государственный бюджет. Сейчас обсуждается вопрос о том, как Европейский союз может финансово помочь Эстонии и другим странам в поддержке беженцев.