Цены на природный газ, нефть и металлы в Европе достигли нового максимума

На фоне продолжающейся войны России против Украины и возможного замораживания Западом импорта российских энергоресурсов цена на природный газ в Европе достигла нового максимума На хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 7 марта, апрельский фьючерс составлял 345 евро за мегаватт-час, или почти 3900 долларов за 1000 кубометров. Это на 60 процентов выше, чем днем ранее, сообщает агентство AFP. В Великобритании цена так называемого терма - единицы используемого там тепла - увеличилась до 800 пенсов. Цены на нефть тоже взлетели из-за растущих опасений негативных последствий войны в Украине для поставок энергоресурсов. Россия является важным поставщиком нефти и газа на европейский рынок.

США и Япония обсуждают эмбарго на поставки российской нефти

Взлет цен на энергоносители, по мнению экспертов, может быть обусловлен еще и вероятностью введения эмбарго на поставки российской сырой нефти. Как заявил 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, американская администрация ведет со своими европейскими партнерами "очень активные дискуссии" на этот счет. Об аналогичных мерах заговорили и в Японии.

Как считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич, "взрыв цен" может быть вызван предположением, что Европа решит прекратить импорт российского газа. На фоне растущих цен сразу несколько экологических организаций ФРГ в открытом письме министру экономики ФРГ Роберту Хабеку призвали "как можно скорее обеспечить узаконенный путь постепенного отказа от ископаемого газа".

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