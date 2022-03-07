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На границе - шестикилометровая очередь грузовиков, направляющихся в Эстонию

Николай Андреев
На границе - шестикилометровая очередь грузовиков, направляющихся в Эстонию
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Очеред грузовиков на въезде в Эстонию из России.
Очеред грузовиков на въезде в Эстонию из России. Фото: Николай Андреев

На подъезде к эстонско-российской границе со стороны России скопилось большое количество грузовых машин. Неделю назад очередь растягивалась на пять километров, сейчас она увеличилась еще примерно на километр. Дальнобойщики, которые добрались до границы, говорят, что стояли в очереди трое суток.

Водители живут в своих машинах, потому что им периодически нужно двигаться вперед. В очереди можно заметить пустоты - какие-то машине не двигались, поскольку водители спят или ушли в магазин.

Очередь продолжается и после российского погранпункты - фуры стоят также на пограничном мосту и на въезде в эстонский погранпункт.

По словам руководителя отдела таможенного контроля на внешней границе Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, очередь образовалась по двум основным причинам - из-за усиленного контроля и из-за возросшего количества машин.

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