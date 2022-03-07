На границе - шестикилометровая очередь грузовиков, направляющихся в Эстонию

На подъезде к эстонско-российской границе со стороны России скопилось большое количество грузовых машин. Неделю назад очередь растягивалась на пять километров, сейчас она увеличилась еще примерно на километр. Дальнобойщики, которые добрались до границы, говорят, что стояли в очереди трое суток.