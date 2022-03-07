На подъезде к эстонско-российской границе со стороны России скопилось большое количество грузовых машин. Неделю назад очередь растягивалась на пять километров, сейчас она увеличилась еще примерно на километр. Дальнобойщики, которые добрались до границы, говорят, что стояли в очереди трое суток.
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На границе - шестикилометровая очередь грузовиков, направляющихся в Эстонию
На границе - шестикилометровая очередь грузовиков, направляющихся в Эстонию
Водители живут в своих машинах, потому что им периодически нужно двигаться вперед. В очереди можно заметить пустоты - какие-то машине не двигались, поскольку водители спят или ушли в магазин.
Очередь продолжается и после российского погранпункты - фуры стоят также на пограничном мосту и на въезде в эстонский погранпункт.
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