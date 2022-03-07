Так как основные продукты питания в Эстонии продают ниже себестоимости, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс рекомендует покупать в открывшихся на прошлой неделе магазинах Lidl именно льготную продукцию. В передаче Hommik Anuga на канале ETV предприниматель посоветовал клиентам Lidl в первую очередь искать продукты, за которые сеть прилично доплачивает, пишет Rus.ERR.
Олег Гросс советует жителям Эстонии покупать дешевые товары в Lidl
Олег Гросс советует жителям Эстонии покупать дешевые товары в Lidl
"Думаю, жители Эстонии настолько умны, что будут покупать там только те товары, за которые Lidl прилично доплачивает. Я советую всем, берите больше. Немецкая сеть – сильная, у нее есть деньги", - сказал Гросс.
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