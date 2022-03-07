Эстонские продукты добрались до Украины

«Украина находится в ситуации, когда ощущается нехватка самого основного и важного – продовольствия. Мы договорились с производителями продуктов питания, что объединим усилия и вместе организуем доставку помощи. Инициативу поддержали и прислали свою продукцию почти все наши члены. Первую партию помощи перевез через границу украинец Виталий – он выгрузил продукты во Львове и отправился воевать, чтобы защитить свою страну», - рассказала руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

«Мы очень рады, что Союз пищевой промышленности Эстонии предложил нам возможность сотрудничества. Украинский продуктовый банк в настоящее время почти полностью зависит от иностранной помощи, поскольку производство продуктов питания в Украине сократилось. Сегодня мы также начали сбор пожертвований в трех пунктах приема в Таллинне, Тарту и Пярну, чтобы подготовить продукты для отправки в Украину и помочь прибывшим в Эстонию беженцам», - отметил руководитель Продуктового банка Пийт Бурфейн.