Hesburger закрывает все свои рестораны в России и Беларуси

Всего в России 39, а в Беларуси четыре ресторана Hesburger. В Киеве семь ресторанов и 100 работников, некоторые из которых продолжают ходить на работу. Приготовленная бесплатная еда через местные благотворительные организации доставляется в детские дома, в дома по уходу и вспомогательным работникам. Для обычных посетителей рестораны закрыты.

«Насколько нам известно, все наши сотрудники, к счастью, здоровы. Мы закрыли наши украинские рестораны для обычного обслуживания, но продолжим выплачивать полную заработную плату всем сотрудникам. Мы крайне обеспокоены этой ситуацией. Мы постоянно следим за событиями и продолжаем надеяться, что в ближайшее время в Украину вернется мир», — заявил генеральный директор Hesburger Кари Салмела.