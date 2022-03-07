Нехороший поселок ⟩ Самоубийство топ-менеджера «Газпрома» — уже вторая неестественная смерть в высшем руководстве компании

«На место происшествия мы приехали почти одновременно с полицией, которую вызвали те, кто обнаружил труп, — рассказал «Новой» сотрудник Следственного комитета по Ленобласти, пожелавший остаться неизвестным (имя и фамилия имеются в редакции). — Все, что касается поселка Ленинский, нам сразу докладывают. Лично я видел мужчину в петле, на полу гаража какая-то бумажка лежала».

Криминалисты уже работали, когда приехали крепкие ребята на трех джипах. Заявили, что они — служба безопасности «Газпрома», оцепили территорию, а нас и большинство полицейских просто выставили за забор дома.

Поселок Ленинский Выборгского района Ленобласти считается эксклюзивной вотчиной топ-менеджмента «Газпрома». По данным портала «47news», еще в 2010 году 40 тыс. кв. метров хвойно-озерной территории стали собственностью некоего Михаила Алексеевича Миллера, которому на тот момент исполнилось всего 14 лет. Позже к этой территории присоединили еще несколько сотен га. В 2019 году, согласно Госреестру, в Ленинском имели жилье Александр Дюков, Юрий Гороха, Павел Николаев, Сергей Куприянов, Михаил Середа, Ольга Драгомирецкая, Анатолий Мариничев, Александр Иванников. Все они — тезки ключевых фигур в структурах «Газпрома».

Сегодня минимальная стоимость дома в Ленинском — $500 тысяч, и речь идет о домах, а не летних шале или «дачных домиках», которые можно купить «всего» за $100–150 тысяч.

Это уже второй с начала года суицид в Ленинском. 30 января нынешнего года сотрудники полиции и СК уже выезжали в этот поселок и тоже на самоубийство. Тело 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром Инвест», обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны сотрудники СК обнаружили записку. В ней погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге (на момент смерти Шульман носил «аппарат Илизарова», предназначенный для сращивания костей). Ногу менеджер сломал в том же поселке во время новогодних каникул.

Содержание записки вызвало у следователей сомнение в ее подлинности. Вряд ли Шульман не мог позволить себе качественное обезболивающее лекарство. А вот то, что в конце 2021 года СБ «Газпрома» проводила проверку в транспортном управлении своей «дочки», позволило предположить, что истинные причины самоубийства могут быть не связаны с болями в сломанной ноге.

Содержание посмертной записки Тюлякова не разглашается. В то же время «Фонтанка.ру» сообщала, что накануне смерти Тюлякова видели сильно избитым. При каких обстоятельствах топ-менеджер «Газпрома» мог получить побои, остается загадкой.

Следственный комитет по Ленинградской области никаких комментариев по фактам двух самоубийств не дает. Связаться с представителями СБ «Газпрома», курирующими расследования этих случаев, «Новой» не удалось. В ЕРЦ и «Газпром Инвесте» тоже не сообщили никаких подробностей. В обеих компаниях посоветовали связаться с пресс-службой.