С начала войны в Украине сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт.
Сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт
Сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт
По словам пресс-секретаря Кайтселийта майора Танеля Рютмана, с 24 февраля, когда началось вторжение российских войск в Украину, принято к рассмотрению 425 заявок на вступление в Кайтселийт.
Больше всего желающих вступить в Таллиннскую, Тартускую и Пярнумааскую дружину, а также подразделение кибербороны.
Также поступила 161 заявка на вступление в Найскодукайтсе.
По состоянию на конец прошлого года в рядах добровольческих организаций государственной обороны состояло 25 355 человек, в том числе 14 912 в Кайтселийте, 2720 в Найскодукайтсе, 3672 в Нооркоткад и 4051 Кодутютред.
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