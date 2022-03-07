Сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт

По словам пресс-секретаря Кайтселийта майора Танеля Рютмана, с 24 февраля, когда началось вторжение российских войск в Украину, принято к рассмотрению 425 заявок на вступление в Кайтселийт.

Больше всего желающих вступить в Таллиннскую, Тартускую и Пярнумааскую дружину, а также подразделение кибербороны.

Также поступила 161 заявка на вступление в Найскодукайтсе.