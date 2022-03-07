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Сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт

BNS
Сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт
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Опознавательный знак кайтселитчиков Вырумаа. Иллюстративное фото.
Опознавательный знак кайтселитчиков Вырумаа. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

С начала войны в Украине сотни человек выразили желание вступить в Кайтселийт.

По словам пресс-секретаря Кайтселийта майора Танеля Рютмана, с 24 февраля, когда началось вторжение российских войск в Украину, принято к рассмотрению 425 заявок на вступление в Кайтселийт.

Больше всего желающих вступить в Таллиннскую, Тартускую и Пярнумааскую дружину, а также подразделение кибербороны.

Также поступила 161 заявка на вступление в Найскодукайтсе.

По состоянию на конец прошлого года в рядах добровольческих организаций государственной обороны состояло 25 355 человек, в том числе 14 912 в Кайтселийте, 2720 в Найскодукайтсе, 3672 в Нооркоткад и 4051 Кодутютред.

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