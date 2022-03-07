Postimees в Киеве ⟩ Семья с больным ребенком вынуждена жить в подвале, чтобы спастись от бомбежек

По словам его отца Александра Науменко, он с женой и двумя детьми вынужден был жить в подвале с начала войны, чтобы укрыться от бомбардировок российских самолетов.

Причина, которую он привел, заключается в том, что в семье есть ребенок, прикованный к постели, – сын Антон болен полиомиелитом и в случае воздушной тревоги его практически невозможно перевезти из квартиры на 10 этаже дома в подвал.