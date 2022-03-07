В понедельник фотограф Postimees Дмитрий Котюх побывал в Броварах под Киевом, где познакомился с семьей, которая последние десять дней живет в подвале многоэтажки.
Postimees в Киеве ⟩ Семья с больным ребенком вынуждена жить в подвале, чтобы спастись от бомбежек
Семья с больным ребенком вынуждена жить в подвале, чтобы спастись от бомбежек
По словам его отца Александра Науменко, он с женой и двумя детьми вынужден был жить в подвале с начала войны, чтобы укрыться от бомбардировок российских самолетов.
Причина, которую он привел, заключается в том, что в семье есть ребенок, прикованный к постели, – сын Антон болен полиомиелитом и в случае воздушной тревоги его практически невозможно перевезти из квартиры на 10 этаже дома в подвал.
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