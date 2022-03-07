В субботу, 5 марта, в расположенном в Ласнамяэ парке Паэ состоялось празднование Масленицы, где помимо прочего можно было пожертвовать вещи для беженцев из Украины.
Жители Ласнамяэ активно жертовали вещи для беженцев
«Мне очень приятно, что, откликнувшись на наш призыв, многие жители Ласнамяэ принесли на Масленицу новые и малоиспользованные вещи, которые мы может передать прибывшим в Таллинн из Украины беженцам. Бегущие от войны люди из Украины приезжают сюда с минимальным запасом вещей и такая помощь неоценима. Благодарю всех, кто участвовал в этом начинании», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Собранные вещи передаются в открытый недавно центр встречи беженцев, где пожертвования пройдут сортировку и будут переданы нуждающимся. В открытом на прошлой неделе городом Таллинном центре осуществляется первичное определение потребностей в помощи, и предлагаются базовые услуги. Круглосуточно действующий центр расположен на улице Нийне, 2.
Желающие пожертвовать вещи для прибывших в Таллинн беженцев из Украины могут обратиться в управу за информацией о том, какие именно вещи особенно требуются в настоящее время. Звонки относительно желания и возможностей пожертвования принимаются по телефону 645 7786 (Пн-Пт 9-17) Дополнительную информацию о центре встречи беженцев можно найти здесь: https://bit.ly/tsentr-bezhentsev.