Жители Ласнамяэ активно жертовали вещи для беженцев

«Мне очень приятно, что, откликнувшись на наш призыв, многие жители Ласнамяэ принесли на Масленицу новые и малоиспользованные вещи, которые мы может передать прибывшим в Таллинн из Украины беженцам. Бегущие от войны люди из Украины приезжают сюда с минимальным запасом вещей и такая помощь неоценима. Благодарю всех, кто участвовал в этом начинании», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Собранные вещи передаются в открытый недавно центр встречи беженцев, где пожертвования пройдут сортировку и будут переданы нуждающимся. В открытом на прошлой неделе городом Таллинном центре осуществляется первичное определение потребностей в помощи, и предлагаются базовые услуги. Круглосуточно действующий центр расположен на улице Нийне, 2.