Блинкен подтвердил странам Балтии готовность НАТО защитить их от России

Прибывающий во вторник в Эстонию Блинкен во время своего визита в Ригу в понедельник заявил, что страны Балтии сформировали своего рода «демократическую защитную стену, сегодня противостоящую растущей волне автократии, которой Россия пытается подмять под себя Европу».

«США как никогда прежде готовы стоять вместе с вами в период, когда нашим демократиям брошен вызов», — сказал Блинкен, добавив, что совместными усилиями идет укрепление восточного крыла НАТО.

По словам Блинкена, обязанность США перед пактом единства НАТО «свята и незыблема» и страны НАТО и США обсудили вопрос о размещении своих военных в странах Балтии на постоянной основе.

«Мы намерены защищать каждый сантиметр территории НАТО, если она станет объектом нападения, — заверил Блинкен. — Никто не должен сомневаться в нашей готовности к этому. Никто не должен сомневаться в нашей решительности».

Руководители как Литвы, так и Латвии выразили серьезную озабоченность по поводу намерений президента России Владимира Путина, напоминающих трагически завершившуюся оккупацию стран Балтии Советским Союзом.

«У нас больше нет иллюзий по поводу путинской России, — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с Блинкеном. — На самом деле у нас нет ни одной убедительной причины предполагать, что Россия готова изменить свои настроения».

По словам Ринкевича, вторжение России в Украину показало необходимость укрепления готовности к защите как воздушного пространства, так и береговой линии именно в странах Балтии.

Латвия хотела бы повысить эффективность своего сотрудничества в сфере обороны с другими странами НАТО.

«К сожалению, все более ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в странах Балтии тревожит всех нас, а также и весь мир, — сказал перед этим в Вильнюсе Блинкену президент Литвы Гитанас Науседа. — Неспровоцированная агрессия России против Украины вновь подтверждает, что Россия представляет устойчивую угрозу безопасности Европы, безопасности нашего альянса».

Науседа подчеркнул, что действовавшего до сего время сдерживания больше недостаточно, пора переходить к обороне. По его словам, если Путина не остановить сейчас, он не ограничится одной только Украиной.

По словам президента Литвы, наша общая обязанность — оказать помощь украинцам всеми средствами.

«Говоря "всеми", я имею в виду на самом деле все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор за нами», — подчеркнул Науседа.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал оказать Украине еще большую помощь, чем до сих пор, отметив, что, хотя союзники по НАТО вкладывают много сил, останавливаться здесь нельзя.

Ландсбергис призвал также заблокировать импорт энергоносителей из России.

«Мы не можем платить за нефть и газ кровью украинцев», — подчеркнул он.

В ходе визита в Ригу Блинкен встретился также с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. После визита в Таллинн во вторник он направится в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в минувшие выходные встретился с Путиным, несколько раз с российским президентом общался и Макрон. Лидеры Израиля и Франции при первой возможности встретятся с Блинкеном, чтобы обсудить с ним свои последние беседы с Путиным.

Блинкен отказался обсуждать подробности своих предстоящих встреч до того, как они состоятся: «Но очевидно, что в нашем призыве к Москве и к президенту Путину никаких изменений не будет — остановите войну. Прекратите ее немедленно».