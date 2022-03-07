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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 16-летней Алексы

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 16-летней Алексы
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16-летняя Алекса.
16-летняя Алекса. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 16-летней Алексы, которую в последний раз видели 6 марта. Алекса может находиться в районах Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Кесклинн и Мустамяэ.

Близкие последний раз смогли с ней связаться 6 марта, после чего Алекса должна была вернуться в центр защиты детей, но туда она не пришла. Полиция собрала разную информацию о местах, где девушка может находиться, прoверила разные адреса, пообщалась с ее близкими и знакомыми, но пока поиски не принесли результата.

Ее рост примерно 160 см, она среднего телосложения. У нее короткие волосы, на ней была одежда темного цвета.

Полиция просит всех, кто видел Алексу, или знает, где она находится, позвонить по номеру 112.

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