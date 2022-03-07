В Таллинне продолжаются поиски 16-летней Алексы

Близкие последний раз смогли с ней связаться 6 марта, после чего Алекса должна была вернуться в центр защиты детей, но туда она не пришла.

Полиция проверила все адреса, где ранее бывала Алекса, но безрезультатно. Также близкие и полиция неоднократно звонили девочке, но она не отвечала.