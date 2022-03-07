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В Таллинне продолжаются поиски 16-летней Алексы

rus.postimees.ee
В Таллинне продолжаются поиски 16-летней Алексы
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16-летняя Алекса.
16-летняя Алекса. Фото: PPA

В понедельник, 7 марта, полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 16-летней Алексы, которую в последний раз видели 6 марта. Сообшалось, что Алекса может находиться в районах Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Кесклинн и Мустамяэ. Найти девочку пока так и не удалось.

Близкие последний раз смогли с ней связаться 6 марта, после чего Алекса должна была вернуться в центр защиты детей, но туда она не пришла.

Полиция проверила все адреса, где ранее бывала Алекса, но безрезультатно. Также близкие и полиция неоднократно звонили девочке, но она не отвечала.

Близкие и полиция желают связаться с Алексой и убедиться, что с ней все в порядке и она находится в безопасном месте. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по номеру 112.

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