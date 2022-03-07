В понедельник, 7 марта, полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 16-летней Алексы, которую в последний раз видели 6 марта. Сообшалось, что Алекса может находиться в районах Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Кесклинн и Мустамяэ. Найти девочку пока так и не удалось.
В Таллинне продолжаются поиски 16-летней Алексы
В Таллинне продолжаются поиски 16-летней Алексы
Близкие последний раз смогли с ней связаться 6 марта, после чего Алекса должна была вернуться в центр защиты детей, но туда она не пришла.
Полиция проверила все адреса, где ранее бывала Алекса, но безрезультатно. Также близкие и полиция неоднократно звонили девочке, но она не отвечала.
Близкие и полиция желают связаться с Алексой и убедиться, что с ней все в порядке и она находится в безопасном месте. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по номеру 112.