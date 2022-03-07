В сети разлетелась информация о том, что жительница Украины сбила российский дрон банкой с огурцами. Многие пользователи восприняли это как фейк и забыли, однако это история оказалась правдивой, пишет УНИАН.
"Это были помидоры": СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервов
"Это были помидоры": СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервов
Сейчас же выяснилось, что такая ситуация действительно была. Журналисты LIGA.Life нашли киевлянку, которая сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не огурцами.
Женщина по имени Елена рассказала, что в тот день вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла в руку, что первое попалось, и кинула этим в него.
"Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах", - рассказала Елена.
Также она рассказала, что приняла решение остаться в Киеве, несмотря на активные боевые действия. Женщина работает в магазине бытовой химии и воспитывает двоих детей