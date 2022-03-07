Пн, 7.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Otsing

"Это были помидоры": СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервов

rus.postimees.ee
"Это были помидоры": СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Консервированные овощи. Иллюстративное фото.
Консервированные овощи. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В сети разлетелась информация о том, что жительница Украины сбила российский дрон банкой с огурцами. Многие пользователи восприняли это как фейк и забыли, однако это история оказалась правдивой, пишет УНИАН.

Сейчас же выяснилось, что такая ситуация действительно была. Журналисты LIGA.Life нашли киевлянку, которая сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не огурцами.

Женщина по имени Елена рассказала, что в тот день вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла в руку, что первое попалось, и кинула этим в него.

"Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах", - рассказала Елена.

Также она рассказала, что приняла решение остаться в Киеве, несмотря на активные боевые действия. Женщина работает в магазине бытовой химии и воспитывает двоих детей

Ключевые слова
Наверх