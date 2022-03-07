"Это были помидоры": СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервов

Сейчас же выяснилось, что такая ситуация действительно была. Журналисты LIGA.Life нашли киевлянку, которая сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не огурцами.

Женщина по имени Елена рассказала, что в тот день вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла в руку, что первое попалось, и кинула этим в него.

"Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах", - рассказала Елена.