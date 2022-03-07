Европа намерена поэтапно отказаться от российских энергоресурсов

Об этом сообщает AFP, опираясь на данные проекта решения по итогам встречи лидеров 27 стран ЕС, в соответствии с которым стороны должны договориться «о постепенном отказе от зависимости от экспорта газа, нефти и каменного угля из России».

Призыв отказаться от использования фоссильных видов топлива из России связан с тем, что Европейский Союз покупает у Москвы почти 40 процентов потребляемого в ЕС природного газа. Эта зависимость проявилась особенно остро теперь, когда Россия вторглась на Украину и начала на ее территории войну, в ответ на которую страны Запада ввели широкомасштабные экономические и финансовые санкции.

Особенно от нефти и газа из России зависит крупнейшая экономика Европы — Германия, однако немалую долю энергоресурсов из России потребляют также Италия, Чехия, Венгрия и Словакия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников в западных странах ввести дополнительные санкции против России и, в частности, ужесточить ограничения в секторе энергетики.

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен в минувшее воскресенье заявил, что союзники в Европе и США очень активно обсуждают планы ограничить поставки фоссильных источников энергии, чтобы затормозить, а потом и вовсе прекратить агрессию России против Украины.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно охладил ожидания многих стран, желающих ввести санкции в отношении одного из ключевых секторов России, сказав, что поступающая из России энергия «крайне важна» для экономики Европы.

Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России специально были выведены из-под санкций, поскольку других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет.

"Пока нет другого способа обеспечить поставки энергии в Европу для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности", - заявил Шольц в понедельник.

По его словам, энергоснабжение имеет "существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и для повседневной жизни наших граждан".

"Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из под санкций. Все наши шаги разработаны таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе", - пояснил Шольц.

В то же время канцлер подчеркнул, что федеральное правительство и его партнеры в Европейском Союзе и за его пределами уже несколько месяцев "полным ходом" работают над разработкой альтернативных источников энергии.

"Но это не происходит за один день. Поэтому это было сознательное решение с нашей стороны продлить деятельность коммерческих компаний в сфере энергоснабжения с Россией", - сказал Шольц.

В то же время, канцлер заверил, что Германия приветствует все международные усилия, направленные на то, чтобы отреагировать на российское вторжение в Украину дальновидными и целенаправленными санкциями.