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Арво Пярт обратился к народу Украины: «Простите нас!»

Маргус Паалисте
Арво Пярт обратился к народу Украины: «Простите нас!»
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Арво Пярт.
Арво Пярт. Фото: Birgit Püve

Центр Арво Пярта опубликовал на своей странице в социальных сетях обращение композитора  к украинскому народу, пишет Postimees.

«Мы преклоняемся перед вашим мужеством, цена которого – неимоверные страдания», — сказал 86-летний композитор.

«Мы будем с вами столько, сколько сможем. Все, что нам остается – это комок в горле, слезы и молитва. Слова потеряли свое значение», — добавил он.

Пярт просит прощения у народа Украины: «Простите нас! Простите нас за то, что мы не смогли защитить вас от немыслимой в наше время катастрофы».

«Слава Украине! Слава Україні!» — в заключение сказал он.

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