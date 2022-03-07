Арво Пярт обратился к народу Украины: «Простите нас!»

«Мы преклоняемся перед вашим мужеством, цена которого – неимоверные страдания», — сказал 86-летний композитор.

«Мы будем с вами столько, сколько сможем. Все, что нам остается – это комок в горле, слезы и молитва. Слова потеряли свое значение», — добавил он.

Пярт просит прощения у народа Украины: «Простите нас! Простите нас за то, что мы не смогли защитить вас от немыслимой в наше время катастрофы».